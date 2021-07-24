Промес отжался после фола на нём в матче «Рубин» — «Спартак». Фото

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал героем забавного эпизода в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак». На форварде нарушили правила, из-за чего Квинси упал на газон. Тогда Промес решил несколько раз отжаться и только после этого поднялся с поля.
Счёт открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. «Рубин» повёл 1:0.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечает за VAR Алексей Сухой, ему помогает Николай Ерёмин.
В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
- 24 июля 2021
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