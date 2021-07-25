Второй уругвайский футболист совершил самоубийство за последнюю неделю

Бывший футболист «Бостон Ривер» Эмилиано Кабрера совершил самоубийство. Уругвайскому игроку было 27 лет.
Кабрера — уроженец Санта-Росы. Он дебютировал в составе «Бостон Ривер», когда клуб играл во втором дивизионе. Позже выступал в Испании, а в последние годы играл в мини-футбол.
Напомним, 19 июля стало известно о смерти уругвайского игрока Уильямса Мартинеса, выступавшего за команду «Вилья-Тереса» во втором профессиональном дивизионе Уругвая. Причиной смерти 39-летнего футболиста стало самоубийство.
«На прошлой неделе я потерял Уильямса Мартинеса, а накануне — Эмилиано. Мы должны быть более открытыми. Мы живём в обществе токсичной маскулинности и боимся говорить, если с нами что-то не так. У меня была депрессия, но я попросил помощи и начал двигаться дальше. Мы должны больше говорить о таких проблемах», — приводит слова футболиста клуба «Карлос Мануччи» Фелипе Родригеса Ovacion Digital.
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