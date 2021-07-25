Чалов рассказал о работе в ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» рассказал о работе под руководством главного тренера Алексея Березуцкого.



«Строгость, дисциплина — всё это есть. И вместе с тем есть свобода. Попробую пояснить. На поле у нас ответственность за каждый момент, а в жизни, наоборот, ты волен поступать, как считаешь нужным. Алексей Владимирович относится к нам как к самостоятельным личностям, к профессионалам, которые сами понимают, что для них хорошо», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.



Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 ЦСКА — «Уфа» пройдёт сегодня, 25 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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