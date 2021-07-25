Главный тренер «Крыльев Советов» назвал задачу на сезон
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед матчем 1-го тура РПЛ с «Ахматом» высказался о задачах самарцев на сезон-2021/2022.
«Задача «Крыльев» на сезон — попасть в «десятку». Но команда у нас амбициозная, если поднимемся выше, все будут только рады», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится сегодня, 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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