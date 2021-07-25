«Ростов» и «Рубин» поборются за капитана «Брондбю»
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Защитник и капитан шведского «Брондбю» Андреас Максё может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Ростов» и «Рубин», информирует BT.
Согласно сведениям источника, «Ростов» уже предложил за футболиста € 1,5 млн, но получил отказ от «Брондбю». Теперь ростовчане готовы предложить за Максё порядка € 2 млн. «Рубин» официальных предложений по игроку ещё не делал.
Агент капитана «Брондбю» подтвердил, что его подопечный имеет на руках несколько предложений. Решение о своём будущем Андреас должен принять в ближайшем будущем.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает Андреаса Максё в € 2,5 млн. В минувшем сезоне игрок провёл за «Брондбю» 32 матча во всех турнирах и забил два гола.
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