«Ростов» и «Рубин» поборются за капитана «Брондбю»

Защитник и капитан шведского «Брондбю» Андреас Максё может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Ростов» и «Рубин», информирует BT.

Согласно сведениям источника, «Ростов» уже предложил за футболиста € 1,5 млн, но получил отказ от «Брондбю». Теперь ростовчане готовы предложить за Максё порядка € 2 млн. «Рубин» официальных предложений по игроку ещё не делал.

Агент капитана «Брондбю» подтвердил, что его подопечный имеет на руках несколько предложений. Решение о своём будущем Андреас должен принять в ближайшем будущем.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Андреаса Максё в € 2,5 млн. В минувшем сезоне игрок провёл за «Брондбю» 32 матча во всех турнирах и забил два гола.