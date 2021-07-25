Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» и «Рубин» поборются за капитана «Брондбю»

«Ростов» и «Рубин» поборются за капитана «Брондбю»
Комментарии

Защитник и капитан шведского «Брондбю» Андреас Максё может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Ростов» и «Рубин», информирует BT.

Согласно сведениям источника, «Ростов» уже предложил за футболиста € 1,5 млн, но получил отказ от «Брондбю». Теперь ростовчане готовы предложить за Максё порядка € 2 млн. «Рубин» официальных предложений по игроку ещё не делал.

Агент капитана «Брондбю» подтвердил, что его подопечный имеет на руках несколько предложений. Решение о своём будущем Андреас должен принять в ближайшем будущем.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Андреаса Максё в € 2,5 млн. В минувшем сезоне игрок провёл за «Брондбю» 32 матча во всех турнирах и забил два гола.

Новость по теме
Полузащитник «Зенита» Щетинин перейдёт в «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021