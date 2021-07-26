«Астон Вилла» готова увеличить зарплату Грилишу, чтобы игрок не ушёл в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш может остаться в клубе из Бирмингема, сообщает The Sun.



По информации источника, «Астон Вилла» готова предложить Грилишу рекордную для клуба зарплату в размере £ 200 тыс. (примерно € 230 тыс.) в неделю, чтобы не допустить ухода английского полузащитника в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» готовы выкупить контракт Грилиша у «Астон Виллы» за € 116 млн.



Напомним, Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.