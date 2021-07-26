Дюков: если сборная России не выйдет на чемпионат мира — это будет моя ответственность

Президент РФС Александр Дюков высказался о необходимости реформ в российском футболе.
«Если сборная не выйдет на чемпионат мира — это будет ответственность РФС и моя персональная. Но при этом давайте быть объективными — если говорить о проблемах выступления сборной, то эти проблемы уже не одно десятилетие. Это продолжение дел в нашем футболе. Без реформы подготовки резервов нам будет сложно рассчитывать на успех в будущем. Обстоятельства могут сложиться удачно, можем выходить из группы, но, чтобы регулярно добиваться высокого результата, нужно менять систему. А мы делали не так много для развития к европейскому уровню.
Всё, что у нас соответствует — это стадионы. Мы строим поля, но у нас если сравнивать их на количество населения — манежей и полей очень мало. Это же касается и детских тренеров. Каждому ребёнку, который хочет играть в футбол, надо дать такую возможность. А таких возможностей немного. Мы реформы запустили, создали академию РФС, нужно продолжать работу в этом направлении», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 июля 2021
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