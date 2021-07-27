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Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды на тренировке

Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды на тренировке
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды на тренировке, информирует The Mirror.

Согласно сведениям источника, Руни участвует в тренировочных упражнениях команды, так как «Дерби Каунти» из-за финансовых проблем имеет дефицит футболистов. В одном из игровых эпизодов Уэйн пошёл в грубый подкат и нанёс травму полузащитнику Джейсону Найту. Футболист из-за повреждения выбыл на срок до двух месяцев.

Напомним, днём ранее Уэйн Руни угодил в очередной скандал. В Сети появилось несколько фотографий, на которых англичанин предстаёт в гостиничном номере с тремя полураздетыми девушками. На снимках Уэйн спит на стуле, в то время как девушки позируют в нижнем белье в его комнате. Сообщается, что Руни и несколько его друзей пошли на вечеринку после поражения от «Солфорд Сити» (1:2) в предсезонном товарищеском матче.

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