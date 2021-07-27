Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды на тренировке

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды на тренировке, информирует The Mirror.

Согласно сведениям источника, Руни участвует в тренировочных упражнениях команды, так как «Дерби Каунти» из-за финансовых проблем имеет дефицит футболистов. В одном из игровых эпизодов Уэйн пошёл в грубый подкат и нанёс травму полузащитнику Джейсону Найту. Футболист из-за повреждения выбыл на срок до двух месяцев.

Напомним, днём ранее Уэйн Руни угодил в очередной скандал. В Сети появилось несколько фотографий, на которых англичанин предстаёт в гостиничном номере с тремя полураздетыми девушками. На снимках Уэйн спит на стуле, в то время как девушки позируют в нижнем белье в его комнате. Сообщается, что Руни и несколько его друзей пошли на вечеринку после поражения от «Солфорд Сити» (1:2) в предсезонном товарищеском матче.