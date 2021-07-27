«Герта» объявила о подписании экс-игрока «Монако» Стевана Йоветича

31-летний черногорский нападающий Стеван Йоветич, находящийся в статусе свободного агента после истечения контракта с «Монако», подписал соглашение с немецкой «Гертой». Об этом объявил сайт берлинского клуба. Йоветич подписал контракт до 2023 года с опцией продления.
«У меня были очень хорошие беседы с руководителями «Герты», и с первых минут диалога я стремился попасть в Берлин. С нетерпением жду встречи с клубом, городом, моими новыми партнёрами по команде и Бундеслигой. Буду использовать свой опыт, чтобы сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде», — цитирует Йоветича пресс-служба клуба.
Напомним, «Герта» завершила сезон-2020/2021 в чемпионате Германии на 14-м месте, набрав 35 очков в 34 турах.
Йоветич перешёл в «Монако» из миланского «Интера» летом 2017 года. В прошедшем сезоне чемпионата Франции Стеван провёл на поле 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
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