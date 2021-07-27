Мюллер показал жуткое фото своих ногтей и пошутил про Нагельсмана. Тренер отреагировал

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился в «Инстаграме» фотографией своих ногтей на пальцах ног.



На снимке ногти сильно повреждены, а под одним из них находится синяк. Несмотря на их жуткий вид, Мюллер решил пошутить. «Мне срочно нужно сходить к подологу», — написал Томас, обыграв название врача с фамилией главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана (Nagelsmann, nagel — ноготь на немецком).



Нагельсман впоследствии прокомментировал пост Мюллера. «У нас в клубе есть профессиональный подолог. Думаю, она справится с проблемой лучше, чем я», — цитирует тренера Bild.

Мюллер защищает цвета «Баварии» на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне 31-летний форвард провёл 32 матча в немецкой Бундеслиге, забил 11 мячей (один — с пенальти) и отдал 18 голевых передач.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.