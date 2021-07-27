Тин Едвай назвал причины своего перехода в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» защитник Тин Едвай прокомментировал переход в стан железнодорожников из «Байера».
«Знакомство с клубом произошло достаточно быстро. Я прилетел в Москву вечером в пятницу, в субботу мы подписали контракт, и я смог посмотреть матч («Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1. — Прим. «Чемпионата»). Был впечатлён волевой победой. В целом всё было стандартно: пообщался с персоналом, посмотрел раздевалки и стадион, потрогал газон на «РЖД Арене». В понедельник я сдал те же тесты, которые все футболисты проходят на предсезонных сборах. Пока провёл одну тренировку вместе с командой.
Что стало определяющим в моём переходе? Я знаю, что «Локомотив» — один из сильнейших российских клубов, почти всегда выигрывает медали. Немаловажно, что команда осенью стартует в Лиге Европы, это большой плюс. Ну и сотрудничество клуба с Рангником широко обсуждалось в Германии. Это тоже сыграло свою роль, потому что клуб развивается в правильном направлении и ставит перед собой большие задачи. Это то, что мне нужно», — цитирует Едвая Sport24.
- 27 июля 2021
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