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«Динамо» З, «Мальмё» и «Легия» прошли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» З, «Мальмё» и «Легия» прошли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
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Во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА хорватское «Динамо» Загреб переиграло кипрскую «Омонию». Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил Лука Менало после передачи Йосип Мишича. «Динамо», которое выиграло первый матч со счётом 2:0, прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Менало – 78'

В следующем раунде турнира хорватской команде предстоит встретиться с польской «Легией», переигравшей во втором матче 2-го квалификационного раунда эстонскую «Флору» (1:0). В первой встрече варшавская команда обыграла таллинскую со счётом 2:1.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Флора
Таллин, Эстония
Окончен
0 : 1
Легия
Варшава, Польша
0:1 Лопеш – 67'

Ещё одним участником 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов станет шведский «Мальмё», который по сумме двух матчей прошёл финский ХИК (2:1, 2:2). В полуфинале отбора ЛЧ шведы сыграют с шотландским «Рейнджерс».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
2 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Теньо – 1'   1:1 Кристиансен – 11'   1:2 Бирманчевич – 76'   2:2 Риски – 78'
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