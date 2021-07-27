«Динамо» З, «Мальмё» и «Легия» прошли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА хорватское «Динамо» Загреб переиграло кипрскую «Омонию». Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил Лука Менало после передачи Йосип Мишича. «Динамо», которое выиграло первый матч со счётом 2:0, прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
В следующем раунде турнира хорватской команде предстоит встретиться с польской «Легией», переигравшей во втором матче 2-го квалификационного раунда эстонскую «Флору» (1:0). В первой встрече варшавская команда обыграла таллинскую со счётом 2:1.
Ещё одним участником 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов станет шведский «Мальмё», который по сумме двух матчей прошёл финский ХИК (2:1, 2:2). В полуфинале отбора ЛЧ шведы сыграют с шотландским «Рейнджерс».
- 27 июля 2021
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