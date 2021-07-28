Азмун — приоритетная цель «Ромы». Шомуродова рассматривают как альтернативу

Стали известны подробности трансферных планов «Ромы» по усилению позиции центрального нападающего этим летом.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, приоритетной целью «волков» и лично главного тренера команды Жозе Моуринью является Сердар Азмун из «Зенита». Если заполучить 26-летнего иранца не удастся, клуб переключится на Эльдора Шомуродова из «Дженоа». С представителями 26-летнего узбекистанского футболиста уже начали контактировать, но до согласования трансфера ещё далеко.
Третья опция для «Ромы» — 25-летний норвежец Александр Сёрлот из «РБ Лейпциг», но Моуринью настаивает, что ему нужен Азмун или Шомуродов.
Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Байер-04». По информации СМИ, Сердар уже согласился присоединиться к немецкой команде.
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