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Азмун — приоритетная цель «Ромы». Шомуродова рассматривают как альтернативу

Азмун — приоритетная цель «Ромы». Шомуродова рассматривают как альтернативу
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Стали известны подробности трансферных планов «Ромы» по усилению позиции центрального нападающего этим летом.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, приоритетной целью «волков» и лично главного тренера команды Жозе Моуринью является Сердар Азмун из «Зенита». Если заполучить 26-летнего иранца не удастся, клуб переключится на Эльдора Шомуродова из «Дженоа». С представителями 26-летнего узбекистанского футболиста уже начали контактировать, но до согласования трансфера ещё далеко.

Третья опция для «Ромы» — 25-летний норвежец Александр Сёрлот из «РБ Лейпциг», но Моуринью настаивает, что ему нужен Азмун или Шомуродов.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Байер-04». По информации СМИ, Сердар уже согласился присоединиться к немецкой команде.

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