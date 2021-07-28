«Пока, Россия! Спасибо за всё». Дриусси покинул Санкт-Петербург

Нападающий Себастьян Дриусси покинул Санкт-Петербург. Он опубликовал соответствующую фотографию в своём «инстаграме».
«Пока, Россия! Спасибо за всё», — подписал фотографию Дриусси.
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий Себастьян Дриусси уходит из «Зенита». Футболист реализовал своё право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми. Форвард перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.
В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.
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