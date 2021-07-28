Кристиан Эриксен прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернётся в клуб а следующей неделе, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, по прибытии в расположение «Интера» датчанин пройдёт медицинский осмотр, после которого станет известно, сможет ли Эриксен вернуться на поле. Ранее сообщалось, что хавбек может быть не допущен к матчам Серии А из-за ношения дефибриллятора.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. 29-летнему футболисту был установлен кардиовертер-дефибриллятор.
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