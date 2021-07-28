Роналду вернулся к тренировкам в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото тренировки в форме туринской команды.

«Рад вернуться к работе», — написал Роналду в «твиттере».

Сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.

По другой информации, «Ювентус» отказался от продления контракта с Криштиану Роналду по причине чересчур высокой зарплаты португальца.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.