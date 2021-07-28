Главный тренер «Кешли»: не считаю игроков «Сочи» сильнее моих подопечных

Главный тренер азербайджанской «Кешли» Санан Гурбанов поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с «Сочи».



«Первая игра прошла для нас из рук вон плохо. Но ответственность лежит на нас, так как хотим достойно представить свою страну в этом турнире. В первой игре у нас были кадровые потери. Отсутствие Шахрияра Алиева, Умара Гудьяаби и Анатоля Абанга отрицательно сказалось на нашей игре. У нас есть новички, которые стараются адаптироваться под наш стиль игры. Это займет время. Но мы надеемся на них. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Ребята с нетерпением ждут матча.

Не будем себя обманывать: чемпионат России сильнее нашей Премьер-лиги. Хотелось бы, чтобы наш уровень поднялся. Клубы работают в этом направлении. «Сочи» был готов лучше нас. Они провели предсезонный турнир, но я не считаю игроков соперника сильнее моих подопечных. Завтра выйдем на поле, чтобы пробиться в следующий раунд, ради этого сделаем всё, что можем. Мы должны показать свою лучшую игру", — приводит слова Гурбанова Azerisport.