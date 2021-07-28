«Челси» заключил контракт с экс-голкипером «Фулхэма»

Бывший вратарь «Фулхэма» Маркус Беттинелли стал игроком «Челси», сообщается на официальном сайте синих. Контракт 29-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан на два года.

«Это всегда был особенный клуб для меня. Я мечтал перебраться в „Челси“, и это свершилось. Были какие-то разговоры по этому поводу несколько лет назад, но тогда я был моложе. Тогда что-то не срослось, но теперь я здесь. Я рад перейти в „Челси“. С нетерпением жду возможности произвести впечатление и помочь команде», — отметил вратарь.



Беттинелли выступал за «Фулхэм» с 2010 года и покинул клуб этим летом в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне голкипер выступал на правах аренды за «Мидлсбро» в английском Чемпионшипе.

Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 67 очков и занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86).

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