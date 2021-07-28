Онопко: Карпин неожиданно позвонил и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о приглашении в штаб Валерия Карпина в сборной России.



«Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб. Перед подписанием контракта с РФС в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.



Обязанности в тренерском штабе распределены только в общих чертах. В деталях всё будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.



Пока же в связи с загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином», – цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

В штаб Карпина вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.