«Валенсия» с Черышевым проиграла «Сарагосе»

В товарищеском матче «Валенсия» проиграла «Сарагосе», выступающей в Сегунде. Встреча прошла сегодня, 28 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Сарагосы» Хуан Нарваес. В конце первого тайма защитник Франсиско Гамес Лопес увеличил преимущество арагонской команды.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии», но результативными действиями не отметился.

Денис Черышев принадлежал мадридскому «Реалу» с 2009 по 2016 год. За это время он побывал в аренде в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». Летом 2016 года за € 7 млн евро перешёл в «Вильярреал». С 2018 года россиянин выступает за «Валенсию». Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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