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«Рома» арендует Шомуродова у «Дженоа» с обязательством выкупа

«Рома» арендует Шомуродова у «Дженоа» с обязательством выкупа
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Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, форвард перейдёт в римский клуб на правах аренды. Арендное соглашение будет включать обязательство выкупа контракта Шомуродова за € 16 млн. «Дженоа» также получит процент от будущего трансфера футболиста в другой клуб. Контракт Шомуродова будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.

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