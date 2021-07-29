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«Челси» предложил Ромелу Лукаку зарплату более € 10 млн. Футболист отказался

«Челси» предложил Ромелу Лукаку зарплату более € 10 млн. Футболист отказался
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Стали известны подробности несостоявшегося возвращения нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в «Челси».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители лондонского клуба связались с 28-летним футболистом и предложили ему выгодный контракт, по условиям которого он зарабатывал бы более € 10 млн за сезон. В настоящее время Ромелу получает € 7,5 млн.

Лукаку вежливо отказался и дал понять, что видит себя только в «Интере». О своём решении он также сообщил руководству миланского клуба.

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

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