«Челси» предложил Ромелу Лукаку зарплату более € 10 млн. Футболист отказался

Стали известны подробности несостоявшегося возвращения нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в «Челси».



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители лондонского клуба связались с 28-летним футболистом и предложили ему выгодный контракт, по условиям которого он зарабатывал бы более € 10 млн за сезон. В настоящее время Ромелу получает € 7,5 млн.



Лукаку вежливо отказался и дал понять, что видит себя только в «Интере». О своём решении он также сообщил руководству миланского клуба.



Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.