«Челси» предложил Ромелу Лукаку зарплату более € 10 млн. Футболист отказался

Стали известны подробности несостоявшегося возвращения нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в «Челси».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители лондонского клуба связались с 28-летним футболистом и предложили ему выгодный контракт, по условиям которого он зарабатывал бы более € 10 млн за сезон. В настоящее время Ромелу получает € 7,5 млн.
Лукаку вежливо отказался и дал понять, что видит себя только в «Интере». О своём решении он также сообщил руководству миланского клуба.
Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.
Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.
- 29 июля 2021
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
12:57
-
12:49
-
12:31
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
10:57
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
08:34
-
07:44
-
02:02
-
01:22
-
00:59
-
00:53
-
00:26
-
00:23
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:13