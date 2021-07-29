«Рубин» поздравил российских рапиристок, завоевавших золото на Олимпиаде в Токио

«Рубин» поздравил российских рапиристок, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Токио.



«Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в командных соревнованиях! В составе сборной России выступает казанская рапиристка Марта Мартьянова – воспитанница Елены Александровны Прохоровой. Наш клуб поздравляет Марту, её наставников и всю российскую команду!» — говорится в сообщении клуба.



Российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.

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