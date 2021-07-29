Ни один белорусский клуб из 4-х не прошёл в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

Закончились матчи белорусских клубов во втором квалификационном раунде нового еврокубкового турнира Лига конференций. Ни один из четырёх представителей Беларуси не смог пробиться в 3-й раунд квалификации.

Брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории Пльзень» со счётом 1:2 (первый матч в Чехии завершился с таким же счётом). БАТЭ дома разгромно проиграл батумскому «Динамо» (1:4, первый матч — 1:0).

Команда «Торпедо-БелАЗ» во встрече с «Копенгагеном», которая прошла в Казани, также ничего не смогла противопоставить сопернику (0:5, первый матч в Дании — 1:4), а солигорский «Шахтёр» на выезде уступил клубу «Фола» из Люксембурга (0:1, первый матч дома — 1:2).

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