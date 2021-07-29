Ни один белорусский клуб из 4-х не прошёл в 3-й раунд квалификации Лиги конференций
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Закончились матчи белорусских клубов во втором квалификационном раунде нового еврокубкового турнира Лига конференций. Ни один из четырёх представителей Беларуси не смог пробиться в 3-й раунд квалификации.
Брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории Пльзень» со счётом 1:2 (первый матч в Чехии завершился с таким же счётом). БАТЭ дома разгромно проиграл батумскому «Динамо» (1:4, первый матч — 1:0).
Команда «Торпедо-БелАЗ» во встрече с «Копенгагеном», которая прошла в Казани, также ничего не смогла противопоставить сопернику (0:5, первый матч в Дании — 1:4), а солигорский «Шахтёр» на выезде уступил клубу «Фола» из Люксембурга (0:1, первый матч дома — 1:2).
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Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2021, четверг. 19:00 МСК
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Каямба – 12' 0:2 Фальта – 70' 1:2 Беленький – 90'
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2021, четверг. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Окончен
1 : 4
Динамо Бт
Батуми, Грузия
1:0 Яблонский – 45+2' 1:1 Мамучашвили – 48' (пен) 1:2 Фламарион – 59' 1:3 Азаров – 74' 1:4 Панцулая – 90+5'
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2021, четверг. 20:00 МСК
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
Окончен
0 : 5
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дикс – 27' 0:2 Вик – 66' 0:3 Хёйлунн – 68' 0:4 Вик – 75' 0:5 Хёйлунн – 90+3'
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