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Гус Тиль оформил хет-трик за «Фейеноорд» в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Гус Тиль оформил хет-трик за «Фейеноорд» в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций
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Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который выступает за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды, оформил хет-трик в матче с косовским клубом «Дрита» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Хавбек открыл счёт на 7-й минуте встречи. Затем «Фейеноорд» почти сразу пропустил и к 16-й минуте уже проигрывал 1:2. На 67-й минуте матча Гус Тиль сравнял счёт, а затем на 90-й минуте оформил хет-трик и позволил своей команде пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. Первый матч между «Фейеноордом» и «Дритой» завершился нулевой ничьей.

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2021, четверг. 21:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Дрита
Гнилане, Косово
1:0 Тиль – 7'   1:1 Симоновски – 12'   1:2 Фазлиу – 16'   2:2 Тиль – 67'   3:2 Тиль – 90'
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