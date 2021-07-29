Гус Тиль оформил хет-трик за «Фейеноорд» в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который выступает за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды, оформил хет-трик в матче с косовским клубом «Дрита» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Хавбек открыл счёт на 7-й минуте встречи. Затем «Фейеноорд» почти сразу пропустил и к 16-й минуте уже проигрывал 1:2. На 67-й минуте матча Гус Тиль сравнял счёт, а затем на 90-й минуте оформил хет-трик и позволил своей команде пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. Первый матч между «Фейеноордом» и «Дритой» завершился нулевой ничьей.

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба.