Локателли нужен двум клубам из АПЛ. Игрок хочет в «Ювентус»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о возможном уходе полузащитника Мануэля Локателли.
«Локателли хочет перейти в «Ювентус», но туринскому клубу ещё предстоит договориться с нами. По нему также есть предложения от лондонского «Арсенала». Плюс ещё один клуб из АПЛ вступил в гонку за игрока. Поэтому он сам должен решить – уходить или остаться.
Но, важно отметить, что мы не будем продавать наших звёзд после 8 августа», — приводит слова гендиректора «Сассуоло» журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
Сообщалось, что главными претендентами на Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
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