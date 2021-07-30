Локателли нужен двум клубам из АПЛ. Игрок хочет в «Ювентус»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о возможном уходе полузащитника Мануэля Локателли.

«Локателли хочет перейти в «Ювентус», но туринскому клубу ещё предстоит договориться с нами. По нему также есть предложения от лондонского «Арсенала». Плюс ещё один клуб из АПЛ вступил в гонку за игрока. Поэтому он сам должен решить – уходить или остаться.

Но, важно отметить, что мы не будем продавать наших звёзд после 8 августа», — приводит слова гендиректора «Сассуоло» журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.

Сообщалось, что главными претендентами на Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.