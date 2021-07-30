Слуцкий: «Рубин» готовится к матчу с «Ракувом» со всей серьёзностью

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о польском «Ракуве», который будет противостоять казанцам в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
«Мы смотрели обе их игры с «Судувой». Хорошая команда, которая стала вице-чемпионом Польши, выиграла Суперкубок. Очень квалифицированная команда. Мы знаем прекрасно, что наши команды имели проблемы не только с командами из Польши, а даже из стран, которые находятся в рейтинге ниже. Поэтому готовимся со всей серьёзностью. Это на самом деле очень серьёзный соперник. Нас ожидают очень сложные поединки», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Во втором квалификационном раунде «Ракув» преодолел литовскую «Судуву». Оба матча команд завершились со счётом 0:0, победитель пары определился в серии пенальти. Матчи «Рубина» и «Ракува» состоятся 5 и 12 августа.
- 30 июля 2021
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