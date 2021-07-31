Иванисеня: «Крылья» на фоне «Спартака» показали, что вышли в РПЛ не просто отбиваться

Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня поделился эмоциями от матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), а также высказался об адаптации.



«Когда ты приезжаешь в новую страну и впервые выходишь играть, естественно, нужно привыкнуть и понять, какой здесь футбол. Как здесь играют – быстро или медленно, как переходят из обороны в атаку. В любом случае, за два тура я уже ознакомился, ведь мы сыграли и с „Ахматом“ и со „Спартаком“. Я уже понял, какой здесь футбол. Он здесь более открытый, команды дают играть, нет такого, что закрываются на своей половине поля. Поэтому интересный чемпионат.



Чего именно сейчас не хватает „Крыльям“? Тяжело сказать. Я думаю, это точечные моменты. Мы сегодня показали хороший футбол, обидно, что нам забили с пенальти. Он решил судьбу игры. Я считаю, что мы уже сделали шаг вперёд после игры с „Ахматом“. Разобрали ошибки в обороне, в этой игре уже показали более компактный и системный футбол.



Что показал „Спартак“? Интересная команда, но я думаю, что на их фоне мы показали, что „Крылья“ вышли в РПЛ не просто отбиваться и лишь бы здесь остаться. А именно показывать футбол и добиваться результата. Сегодня результата добиться не получилось, но мы показали, что можем играть в футбол. Уверен, что в следующих играх мы обязательно добьёмся положительного результата», — цитирует Иванисеня пресс-служба клуба.

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