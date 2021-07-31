Соболев извинялся за гол, Зиньковский ругался с одноклубником. Фото победы «Спартака»

30 июля «Крылья Советов» у себя дома принимали московский «Спартак». Встреча 2-го тура РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», после чего арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Игру рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина зафиксировал арбитр. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).
«Была непростая игра. Чемпионат только начался, сегодня нам попался хороший соперник. Мы одержали заслуженную победу, добыли важные три очка. Когда мы готовились к игре с «Крыльями», было понятно, что команда динамичная, играет с задором, удовольствием. Нужно было постараться забить им как можно скорее, чтобы усложнить им жизнь, охладить пыл. Однако нам не удалось быстро забить. Тем самым дали сопернику почувствовать уверенность в своих силах. Было непросто, но самое главное, что три очка наши. Хочу отметить, что соперник играл очень хорошо».
Лучшие кадры с матча «Крылья Советов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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