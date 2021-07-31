Матч «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить до 500 болельщиков

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 болельщиков.



«Друзья, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается. По предписанию главного государственного санитарного врача России матч смогут посетить только 500 болельщиков.



Руководство клуба и команда огорчены тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачён ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной арены очень не хватает нашей команде!



Просим всех с пониманием отнестись к тяжёлой для клуба ситуации. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на матч.



Верим, что уже в следующих турах команда объединится со всеми болельщиками! Медицинские учреждения и их сотрудники отдают все силы, чтобы это случилось быстрее. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

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