Матч «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить до 500 болельщиков

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 болельщиков.
«Друзья, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается. По предписанию главного государственного санитарного врача России матч смогут посетить только 500 болельщиков.
Руководство клуба и команда огорчены тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачён ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной арены очень не хватает нашей команде!
Просим всех с пониманием отнестись к тяжёлой для клуба ситуации. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на матч.
Верим, что уже в следующих турах команда объединится со всеми болельщиками! Медицинские учреждения и их сотрудники отдают все силы, чтобы это случилось быстрее. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
- 31 июля 2021
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:53
-
09:32
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:38
-
07:22
-
06:07
-
05:46
-
03:06
-
02:40
-
01:16
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:07