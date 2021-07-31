Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хамес Родригес: не знаю, где буду играть. История с «Реалом» завершена

Хамес Родригес: не знаю, где буду играть. История с «Реалом» завершена
Комментарии

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб планирует расстаться с колумбийским футболистом.

«Меня часто спрашивают, где я буду играть. Не знаю, правда. Это довольно сложный вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Не хочу говорить что-то, потому что не знаю наверняка. Я упорно тренируюсь, работаю над собой. Не знаю, что будет, и как сложится судьба. В футболе и в жизни возможно всё.

Что касается „Реала“, эта история завершена. Не думаю, что она повторится. Я буду играть там, где меня хотят видеть. Скучаю по Италии, но не знаю смогу ли выступать там. Это был бы хороший вариант, но говорить что-то конкретное рано», — приводит слова Родригеса Goal.com.

Новость по теме
«Эвертон» уведомил Хамеса Родригеса, что готов продать его этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021