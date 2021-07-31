Хамес Родригес: не знаю, где буду играть. История с «Реалом» завершена
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб планирует расстаться с колумбийским футболистом.
«Меня часто спрашивают, где я буду играть. Не знаю, правда. Это довольно сложный вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Не хочу говорить что-то, потому что не знаю наверняка. Я упорно тренируюсь, работаю над собой. Не знаю, что будет, и как сложится судьба. В футболе и в жизни возможно всё.
Что касается „Реала“, эта история завершена. Не думаю, что она повторится. Я буду играть там, где меня хотят видеть. Скучаю по Италии, но не знаю смогу ли выступать там. Это был бы хороший вариант, но говорить что-то конкретное рано», — приводит слова Родригеса Goal.com.
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