Глава Ла Лиги: не будем менять регламент ради того, чтобы Месси оставался в «Барселоне»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с «Барселоной».

«Я общался с руководством «Барсы» о ситуации с Месси, спрашивал, как идут дела. Мне сказали, что надеются на то, что он игрок останется, но снизит свою зарплату. Располагаю только такой информацией. Конечно, мы не будем обсуждать изменение регламента ради того, чтобы Месси оставался в «Барселоне», — цитирует Тебаса Marca.

Сообщалось, что 34-летний футболист поставит подпись в договоре с каталонским клубом в начале августа. Вероятно, это произойдёт 2 числа. До этого момента Месси не будет тренироваться с командой.

По правилам Ла Лиги, одно из ограничений для клубов, которые превысили зарплатный лимит, касается регистрации новичков. Чтобы зарегистрировать их, нужно расстаться с кем-то из команды, причём зарплата новых игроков не должна превышать 25% от зарплаты ушедших. «Если Агуэро и другие новички обойдутся «Барселоне» в € 50 млн в год, значит, клуб должен сократить зарплатную ведомость на € 200 млн, чтобы их заявить», — ранее заявил Тебас.

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