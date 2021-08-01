«Урал» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Нижнего Новгорода» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Железнов, Аугустыняк, Панюков.
Запасные: Помазун, Рыков, Насыров, Колесниченко, Шмыков, Мишкич, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Ткачук, Балай.
Запасные: Анисимов, Пенчиков, Горбунов, Берковский, Сулейманов, Гогличидзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
- 1 августа 2021
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