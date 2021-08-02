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«Ростовский футбол наводит шума!» Баста — о назначении Карпина в сборную России

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, оценил назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника сборной России.

«Пока могу констатировать, что ростовский футбол наводит шума! Валера Карпин стал главным тренером сборной России. Когда опрашивали, кто должен стать тренером, я в комментариях написал — Валерий Карпин.

На мой взгляд, Карпин — идеальная кандидатура. Поздравляю Валерия с назначением — искренне и от чистого сердца. Гремим!» — приводит слова Басты Eurostavka.

Отметим, сам Баста активно выступает за развитие футбола в Ростовской области. Василий Вакуленко стал владельцем ФК «СКА Ростов-на-Дону» в 2019 году. Сейчас клуб выступает в чемпионате ПФЛ.