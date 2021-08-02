Касаткина: в ситуации с футболистом Хубуловым мне написал Смолов. Было приятно

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала конфликт с игроком «Алании» Владимиром Хубуловым, который оскорбил её в сообщениях после проигранного матча.



«Я обычно пролистываю такие сообщения. Захожу в директ и, не читая, удаляю их. Но я увидела, что у человека фото в спортивной форме на аватарке, то есть он спортсмен. Я думаю — так, интересно! Захожу, а у него в профиле футбольный клуб «Алания», футбол и всё в таком духе. Ну я ещё раз перепроверила — действительно в ФК «Алания» числится такой-то спортсмен.

Думаю: «Ну, камон, чувак, ты сам спортсмен профессиональный, ты должен понимать, через что мы проходим, то есть ситуации с проигрышами объяснять не нужно, и ты такое пишешь?». Из профессиональных спортсменов — это первый такой случай. Ну, в общем, я решила, что это нельзя оставить без внимания. И без внимания это не осталось. Его клуб передо мной извинился, но сам Хубулов извинился только в «Инстаграме», личных извинений не было. Он написал пост, который, как я поняла, впоследствии удалил. И на этом весь его перформанс закончился.



Моя реакция на его штрафной? Я уже подзабыла эту всю историю. Так, пару дней был активный всплеск информации, но потом как-то всё утихло. В принципе мне уже всё равно, но было даже забавно. Я это сделала чуть-чуть по приколу, что «вот смотрите, какие у нас ребята некоторые в футбол играют», но потом это сильно разлетелось. Но было приятно на самом деле, что много людей написали позитивные сообщения. Самая неожиданная поддержка? Мне Федя Смолов написал. Сказал, чтобы я не обращала внимания на [чудаков], и пожелал удачи. Он-то в этом ещё побольше меня понимает! Было приятно, конечно», — цитирует Касаткину Sport24.

Ранее Касаткина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» скриншот, где запечатлены оскорбительные сообщения от Хубулова. Он, используя нецензурные выражения, жёстко критиковал Касаткину за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко.