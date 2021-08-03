Эльдор Шомуродов прокомментировал свой переход в «Рому»

Новичок «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал свой трансфер в римский клуб.

«Переход в «Рому» — огромный шаг вперёд для моей карьеры. Я приложу максимум усилий, чтобы доказать, что заслуживаю этот шанс. Хочу продемонстрировать, на что я способен, играя в одном из крупнейших клубов мира.

Быстрота совершения этой сделки свидетельствует о моём желании присоединиться к новой команде, тренеру и игрокам, чтобы приступить к работе как можно скорее», — приводит слова Шомуродова официальный сайт «Ромы».

Напомним, накануне стало известно, что нападающий Эльдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с римской «Ромой». До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа».

Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.