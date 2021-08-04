«Манчестер Сити» близок к покупке Джека Грилиша за € 117 млн

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш, по всей видимости, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».



Как сообщает The Athletic, «горожане» близки к полному согласованию трансфера. Ожидается, что бирмингемский клуб примет предложение в £ 100 млн (€ 117 млн), после чего Джек пройдёт медобследование и подпишет долгосрочный контракт.



Если сделка состоится, это будет рекордная сумма трансфера для Премьер-лиги. Предыдущим рекордсменом был хавбек Поль Погба, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил £ 89 млн (более € 100 млн) в 2016 году.



Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

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