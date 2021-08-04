«ПСЖ» собирается отдать Булку в аренду «Ницце»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и молодёжной сборной Польши Марцин Булка может продолжить карьеру в «Ницце», сообщает Nice-Matin.
Парижане собираются отдать поляка в аренду. В прошлом сезоне Булка на правах аренды выступал за «Картахену» и «Шатору».
Сейчас в составе «ПСЖ» числятся сразу шесть вратарей: Булка, Кейлор Навас, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рико, Александр Летелье и Денис Франки.
1 августа, в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» состоялся матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили обладатель кубка страны «ПСЖ» и чемпион Франции «Лилль». Матч завершился победой «Лилля» с минимальным счётом — 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Шека. Парижане владели ощутимым территориальным преимуществом, но так и не сумели отыграться.
- 4 августа 2021
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