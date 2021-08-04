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«Привет, красно-зелёные!» «Локомотив» опубликовал видео с Тикнизяном

«Привет, красно-зелёные!» «Локомотив» опубликовал видео с Тикнизяном
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«Локомотив» в «твиттере» опубликовал видео с новичком команды, полузащитником Наиром Тикнизяном.

В ролике Тикнизян в форме железнодорожников позирует с мячом на «РЖД Арене» и показывает свои футбольные навыки. В конце видео хавбек говорит: «Привет, красно-зелёные!»

«Локомотив» заключил с полузащитником Наиром Тикнизяном пятилетний контракт. Футболист будет выступать в новом клубе под номером 71.

22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).

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