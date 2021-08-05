Источник: «Зенит» купит форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн

Трансфер нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса, известного как Клаудиньо, в «Зенит» состоится, утверждает журналист Педру Алмейда в своём «твиттере».



Сине-бело-голубые заплатят за 24-летнего футболиста € 15 млн. Также по условиям сделки «Зенит» должен будет выплатить бразильскому клубу 20 процентов от суммы следующей перепродажи. Официально о переходе должны объявить после завершения Олимпийских игр в Токио, где игрок выступает в составе сборной Бразилии. Команде предстоит сыграть в финале.



Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.

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