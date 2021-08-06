«Не всё клеилось, игроки были не в форме». «Рубин» иронично объявил о ничьей с «Ракувом»

Пресс-служба «Рубина» в ироничной форме объявила о ничейном результате матча Лиги конференций с польским «Ракувом» (0:0). Ирония заключается в отсылке к некачественной форме казанцев, от которой прямо во время матча отклеивались буквы фамилий и игровые номера футболистов. На второй тайм «Рубину» и вовсе пришлось выйти с написанными маркером номерами на экипировке.
«Сегодня у нас не всё клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом», — написала пресс-служба «Рубина» в «Твиттере».
Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» прошёл на стадионе «Мейски» в Бельско-Бяла (Польша) и завершился с ничейным счётом 0:0. Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа.
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