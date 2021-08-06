Футболист «Крыльев» Витюгов: старт сезона неудачный. Никто за качество игры не даст очки

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».



«Старт, конечно же, неудачный. Несмотря на то качество футбола, которое мы показываем. Никто за качество игры не даст нам очки. Мы хотим оставить хорошую игру, перенести её, чтобы в следующих матчах заработать очки. В прошлом сезоне тоже так получилось, что, скажем так, невзрачно начали сезон. Но, тем не менее, смогли переломить, а итог знают все. Дай бог, чтобы в этом сезоне было так же.



Команда сплотилась ещё сильнее за этот сезон. Новички вливаются в наш коллектив, он хороший, всех приняли хорошо. Наверное, кардинально ничего не поменялось, но поменялись люди. К сожалению, кто-то нас покинул. Но есть те, кто присоединился. Они должны нас сделать сильнее. Прямо так, чтобы что-то изменилось, ничего не произошло.



Готовность на «Арсенал» боевая. Настрой у нас только один, он не может быть другим на любую игру, независимо от соперника. Тула проиграла две игры, они точно так же дома захотят набрать очки. Будет тяжёлая игра, никто не думает о том, что нам там что-то подарят. Мы будем биться и будем играть только на победу», — цитирует Витюгова пресс-служба «Крыльев Советов».

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