Сандро Шварц: чтобы главный врач удостоился красной карточки — это впервые

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре второго тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:2).



«Не стал бы сравнивать игру с «Тамбовом», когда мы упустили преимущество в большинстве, и с «Уфой», где мы тоже играли в большинстве. Да, мы упустили 2:0, были недостаточно активны. Хотя контролировали и доминировали до 70-й минуты. Нам надо улучшить нашу игру в том аспекте, чтобы контролировать игру на протяжении всего матча.



У нас есть момент с большим расстоянием между игроками в обороне. Нам надо это поправить. Второй момент — нужно жёстче и плотнее вступать в единоборства. Если говорить о втором голе «Уфы», то у нас было преимущество в нашей штрафной, поэтому надо просто играть плотнее. Слишком легко дали распорядиться мячом и тому, кто отдал пас, и тому, кто забил гол. Можно говорить об ошибках, но смотрим позитивно на то, как команда отреагировала на счёт 2:2, отмечу Шиманьски, который забил великолепный гол, вырвал для нас победу. Характер мы проявили.



Был опыт, когда один из физиотерапевтов команды получал красную карточку. Но чтобы главный врач удостоился красной — это впервые. Но тот, кто заменит Родионова, мы ему доверяем. Он справится с задачей», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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