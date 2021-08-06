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Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Украину

Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Украину
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Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» и донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», является основным претендентом на пост главного тренера сборной Украины, информирует румынское интернет-издание Sport.ro.

Согласно сведениям источника, Луческу возглавляет шорт-лист Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом если румынский специалист примет решение возглавить сборную Украину, то он будет вынужден покинуть «Динамо». В таком случае в киевский клуб может прийти другой известный румын – Георге Хаджи.

Напомним, 1 августа стало известно об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. СМИ сообщали, что специалист не сошёлся с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) по финансовым условиям нового контракта. Однако источник «Чемпионата» не исключил вероятность того, что УАФ и Шевченко всё-таки достигнут консенсуса и продолжат сотрудничество. Шансы на дальнейшую совместную работу сторон ещё сохраняются, но вероятность этого невелика.

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