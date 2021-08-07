Витория объяснил, почему Джикия остался на скамейке запасных в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему защитник Георгий Джикия не попал в стартовый состав на матч 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Со здоровьем у него всё в порядке. Изменения связаны с тем, что прошлый матч отнял много сил. Смотрели, как освежить команду физически. Доверяю игрокам, которые выйдут. Следующий матч во вторник, поэтому ротация необходима», — цитирует Виторию «Матч ТВ».

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород». Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака».



В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).