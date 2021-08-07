Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витория объяснил, почему Джикия остался на скамейке запасных в матче с «Нижним Новгородом»

Витория объяснил, почему Джикия остался на скамейке запасных в матче с «Нижним Новгородом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему защитник Георгий Джикия не попал в стартовый состав на матч 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Со здоровьем у него всё в порядке. Изменения связаны с тем, что прошлый матч отнял много сил. Смотрели, как освежить команду физически. Доверяю игрокам, которые выйдут. Следующий матч во вторник, поэтому ротация необходима», — цитирует Виторию «Матч ТВ».

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород». Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака».

В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021