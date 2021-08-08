Карпин: может, встречусь с Дзюбой, а может, нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после встречи с тремя игроками «Спартака» ответил на вопрос о возможности разговора с форвардом «Зенита» Артёма Дзюбой.

«Конечно, после прекращения совмещения стало проще, хотя бы в физическом плане. Я встречаюсь с теми, кто был на Евро. С Дзюбой? Посмотрим, может быть, а может, нет. Телефонного разговора с Дзюбой тоже не было», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После матча с «Нижним Новгородом» (1:2) Карпин поговорил с Романом Зобниным, Георгией Джикией и Зелимханом Бакаевым.