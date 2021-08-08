«Рома» и «Интер» близки к завершению переговоров о переходе 35-летнего Эдина Джеко

35-летний боснийский форвард итальянской «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в миланский «Интер». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Как информирует источник, переговоры между клубами уже близки к завершению. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года. «Интер» находится в ожидании зелёного света на переход от «Ромы» и уже в ближайшие часы может завершить сделку.



В минувшем сезоне-2020/2021 Джеко принял участие в 38 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.



Напомним, ранее стало известно, что «Челси» закрыл сделку по переходу в команду форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

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