Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» и «Интер» близки к завершению переговоров о переходе 35-летнего Эдина Джеко

«Рома» и «Интер» близки к завершению переговоров о переходе 35-летнего Эдина Джеко
Комментарии

35-летний боснийский форвард итальянской «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в миланский «Интер». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как информирует источник, переговоры между клубами уже близки к завершению. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года. «Интер» находится в ожидании зелёного света на переход от «Ромы» и уже в ближайшие часы может завершить сделку.

В минувшем сезоне-2020/2021 Джеко принял участие в 38 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Напомним, ранее стало известно, что «Челси» закрыл сделку по переходу в команду форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

Новость по теме
Источник: «Челси» оформил трансфер Лукаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021