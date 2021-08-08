Дуглас Сантос: ждём Малкома и Клаудиньо в «Зените», чтобы отпраздновать их титул

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2), а также поделился эмоциями от победы сборной Бразилии в олимпийском футбольном турнире.



«Это была очень сложная игра. В первые минуты у нас не все получалось, но затем сумели навязать сопернику свою игру, показать качественный футбол. Один из тех матчей, в которых требовалось быть сильным ментально — чтобы реализовать свои моменты, подкараулить ошибки противника. Нам удалось провести несколько удачных атак и контратак — и забить свои голы.



Я счастлив — три победителя Олимпийских игр в «Зените»! Очень болел за Малкома, когда он вышел в финале и когда забил гол, который стал победным. Это фантастический момент, они вместе с Клаудиньо привели сборную к золоту. Теперь мы ждём их здесь, в Петербурге, чтобы отпраздновать их титул! И, конечно, чтобы продолжить сезон уже с их помощью и вместе с ними добиться всех поставленных целей, вновь став чемпионами», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

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