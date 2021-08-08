Макаров дебютировал за «Динамо» в матче с ЦСКА
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Полузащитник Денис Макаров дебютировал за московское «Динамо». Макаров вышел на поле вместо Клинтона Н’Жье на 62-й минуте матча с ЦСКА.
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Денис Макаров ранее подписал контракт с московским «Динамо». Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.
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