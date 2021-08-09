Хавбек «Рубина» Абильдгор: был рад забить сегодня, лучше поздно, чем никогда

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (1:2) в третьем туре чемпионата России.

«Мой гол? Лучше поздно, чем никогда. Был рад забить сегодня (в протоколе матча второй гол «Рубина» записали, как автогол игрока «Ахмата» Габриэля Янку. — Прим. «Чемпионата»). К сожалению, я долго не мог забить за «Рубин», но это наконец-то случилось. Счастлив, что принес команде три очка. Я был очень рад забитому голу. Он принёс нам три очка. Мы хорошо провели второй тайм и было важно довести игру до победы. Наши болельщики очень помогли команде. Их поддержка добавила нам дополнительные силы, и возможно именно это стало ключевым во втором тайме, в котором мы забили два гола», — приводятся слова Абильдгора на официальном сайте «Рубина».

После трёх туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.